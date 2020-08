23.08.2020 ( vor 1 Stunde )

Die Zahl der neu registrierten Corona- Fälle in Niedersachsen ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 41 auf 16 079 gestiegen. Allein 14 neue Fälle wurden aus dem Kreis Cloppenburg gemeldet, wie aus den Angaben des Landes im Internet hervorgeht. Acht Neuerkrankungen wurden in der Region Hannover ge