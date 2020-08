Beispiellose Attacke auf Trump - Wäre Obama restlos von Biden überzeugt, hätte es diesen Auftritt vielleicht nie gegeben Barack Obama macht, was sich eigentlich nicht gehört. Als ehemaliger Präsident geht er in scharfen Worten seinen Nachfolger im Amt an. Doch die Attacke auf...

Focus Online vor 4 Tagen - Politik