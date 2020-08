25.08.2020 ( vor 4 Stunden )

Der Wahlkampf in den USA geht in die nächste heiße Phase: Beim Parteitag der Republikaner wirft Donald Trump Jr. dem Herausforderer seines Vaters linksradikale Politik vor. Alle Infos im Newsblog. In den USA wird am 3. November ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Donald Trump steht wegen sein