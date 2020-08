An Bayerns Kitas gibt es viel zu wenige Erzieher. Zu diesem Ergebnis kommt die neuste Studie der Bertelsmann-Stiftung, die an diesem Dienstag in Gütersloh...

Frankfurt/Main (dpa) - Mehr als neun Monate nach dem letzten Länderspiel nominiert Joachim Löw am heutigen Dienstag seinen Kader für den Neu-Start der...

Der Außenausschuss des EU-Parlaments befasst sich am Dienstag mit der Krise nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Belarus (11.00 Uhr).

Frankfurt/Main (dpa) - Am diesem Dienstag hätte in Paris die Leichtathletik-Europameisterschaft begonnen - als nacholympische Veranstaltung mit so einigen...

Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League bekommen die Profis von RB Leipzig nur ein extralanges freies Wochenende. Bereits am kommenden Dienstag bittet...

Vor einem UN-Gericht in Den Haag beginnt am Dienstag das Berufungsverfahren gegen den wegen Völkermordes verurteilten ehemaligen bosnisch-serbischen Armeechef...

10 Menschen verletzt: IS-Raketenangriff in Kabul am Unabhängigkeitstag Kabul (dpa) - Im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen. Mindestens 10 Menschen wurden dabei...

t-online.de vor 1 Woche - Welt