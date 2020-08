27.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Eine Mordserie an Aktivisten erschüttert den Irak: Immer wieder sterben junge Menschen, die Partei- und Religionsgrenzen überwinden wollen. Viele haben proiranische Milizen als Täter in Verdacht. Eine Mordserie an Aktivisten erschüttert den Irak: Immer wieder sterben junge Menschen, die Partei- und Religionsgrenzen überwinden wollen. Viele haben proiranische Milizen als Täter in Verdacht. 👓 Vollständige Meldung