31.08.2020 ( vor 9 Stunden )



Am Samstag versuchten hunderte Am Samstag versuchten hunderte rechtsextreme Demonstranten in den Reichstag einzudringen. Die Bundesregierung spricht nun von „schändlichen Bildern“ – und richtet einen Appell an die Bevölkerung. 👓 Vollständige Meldung