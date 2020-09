„Es steht außer Frage, dass Donald Trump nicht für uns da ist“

01.09.2020 ( vor 4 Stunden )



In Kenosha schoss ein weißer In Kenosha schoss ein weißer Polizist dem schwarzen Jacob Blake siebenmal in den Rücken, danach kam es zu heftigen Ausschreitungen. Nun will Donald Trump die Stadt im Bundesstaat Wisconsin besuchen. WELT hat Anwohner gefragt, was sie davon halten. 👓 Vollständige Meldung