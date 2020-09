01.09.2020 ( vor 23 Stunden )



Die Umweltzerstörung in Brasilien liegt auf einem Mehrjahreshoch, der Amazonas stirbt in Rekordzeit. Die Regierung um Staatschef Bolsonaro sendet widersprüchliche Signale aus. Der Regenwald wird gerodet und gleichzeitig soll das Image des Landes gepflegt werden.