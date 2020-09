04.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Rüting (dpa/mv) - Wegen zwei Corona-Fällen ist eine Kita in Rüting (Landkreis Nordwestmecklenburg) vorübergehend geschlossen worden. Insgesamt seien 66 Menschen in häuslicher Rüting (dpa/mv) - Wegen zwei Corona-Fällen ist eine Kita in Rüting (Landkreis Nordwestmecklenburg) vorübergehend geschlossen worden. Insgesamt seien 66 Menschen in häuslicher Quarantäne , darunter 54 Kinder, teilte der Landkreis am Freitag mit. Eine Erzieherin und ein Kleinkind hätten sich demnach mi 👓 Vollständige Meldung