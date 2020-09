Ermittlungen: Nach Kretschmann-Unfall: Einjähriges Mädchen erliegt schweren Verletzungen

07.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Eine Woche kämpften die Ärzte um das Leben eines einjährigen Mädchens. Am Wochenende erlag das Kind den Folgen eines Unfalls, in den auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann verwickelt war.