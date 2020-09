Am Samstag beginnen die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. US-Präsident Trump lobte die Fortschritte in dem Land – und...

Texas – Donald Trump: Boote auf Parade für US-Präsidenten kentern In den USA jährt sich der Tag zur Wahl des Staatsoberhauptes, Anhänger von Donald Trump veranstalteten auf einem See in Texas mit Booten eine Parade. Einige...

t-online.de vor 5 Tagen - Welt