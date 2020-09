US-Präsident Donald Trump steht wegen seines Corona-Krisenmanagements in der Kritik. Bei der UN-Vollversammlung lädt Trump die Verantwortung für die Pandemie...

New York (dpa) - Sechs Wochen vor der US-Wahl hat der amerikanische Präsident Donald Trump mit scharfen Angriffen auf China Sorgen vor einer weiteren Eskalation...

Konferenzen:"Friedensstifter" Trump greift China scharf an Direkt aus dem dpa-Newskanal New York (dpa) - Sechs Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat US-Präsident Donald Trump die UN-Generaldebatte in New York für...

WorldNews vor 2 Tagen - Top