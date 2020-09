Die USA haben die bittere Marke von 200.000 Toten in der Corona-Pandemie überschritten. Präsident Trumps Reaktion ist ein erneuter Angriff auf China: Die...

In Washington tobt der bittere Machtkampf um den einflussreichen Supreme Court. Donald Trump glaubt, mit dem Thema die Wahl noch gewinnen zu können. Doch auch...

USA: Nach Rizin-Brief an Donald Trump – FBI nimmt Frau fest An der Grenze zu Kanada hat das FBI eine Frau festgenommen. Sie wird verdächtigt, einen Brief mit hochgiftigem Rizin an den US-Präsidenten geschickt zu haben....

