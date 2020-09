24.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Alexej Nawalny hält sich noch immer in Deutschland auf und erholt sich von dem Giftanschlag. Russische Behörden haben jetzt seine Wohnung beschlagnahmt und seine Bankkonten eingefroren. Der Oppositionelle will offenbar trotzdem zurück.