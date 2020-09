27.09.2020 ( vor 1 Tag )

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot . Der 80-Jährige war am frühen Sonntagmorgen zu Hause in Bonn friedlich in seinem Bett gestorben, wie es aus dem Familienkreis hieß. Die "Neue Westfälische" hatte zuvor berichtet. Bundeskanzl