29.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Eine ehemalige First Family ist auch nur eine Familie – natürlich. Deshalb gingen sich auch die Obamas in der Eine ehemalige First Family ist auch nur eine Familie – natürlich. Deshalb gingen sich auch die Obamas in der Corona Quarantäne irgendwann mächtig auf die Nerven. Michelle Obama gesteht, dass sie sich in Handarbeiten geflüchtet habe. 👓 Vollständige Meldung