Daniela Coli Putin-Freund: Für Schröder ist Nawalnys Vergiftung mit Nowitschok noch nicht bewiesen https://t.co/JFgzoOiF6p via @welt vor 2 Stunden Christian Menke Noch viel tiefer kann man dem Putin nicht in den A... kriechen als es ex BK G. Schröderstetig tut, Pfui Teufel. Fü… https://t.co/KQxtGGVoAG vor 3 Stunden