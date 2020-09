Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt im Bundestag die Corona-Politik der Bundesregierung. In einem eindringlichen Appell ruft sie die Bürger zur Einhaltung...

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit einem eindringlichen Appell an die Bürger zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen. "Wir...

Angela Merkel : "Wir müssen reden, erklären, wir müssen vermitteln" In einer ungewöhnlich emotionelen Ansprache im Bundestag hat die Bundeskanzlerin an die Vernunft der Menschen appelliert. Ein zweiter Shutdown müsse vermieden...

