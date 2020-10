Landtag debattiert über Unterschiede in Ost und West

Ost-West-Gehälter-Vergleich: Gleiche Bedingungen, weniger Gehalt Der Mauerfall ist bald 31 Jahre her und die Wiedervereinigung am 3. Oktober zählt auch schon fast 30 Lenze. Doch wie haben sich in all den Jahren die Gehälter...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt Auch berichtet bei • t-online.de