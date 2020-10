01.10.2020 ( vor 1 Woche )



Jobs im Justizvollzug sind in Mecklenburg-Vorpommern begehrt. Das Land hat seine Ausbildungskapazitäten hochgefahren und die Zahl der Plätze in diesem Jahr verdoppelt, wie das Justizministerium beim Start des dritten Ausbildungsdurchganges des Jahres 2020 mit 19 Anwärtern am Donnerstag mitteilte. In 👓 Vollständige Meldung