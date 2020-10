Bei den kommunalen Kliniken in Berlin geht der Warnstreik weiter. Am Mittwoch (9.00 Uhr) findet unter dem Motto "Klatschen war gestern, heute ist Zahltag" eine...

Bei den kommunalen Kliniken in Berlin geht der Warnstreik weiter. Am Mittwoch (9.00 Uhr) findet unter dem Motto "Klatschen war gestern, heute ist Zahltag"...