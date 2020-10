Der US-Präsident ist zurück im Weißen Haus. Ihm gehe es sehr gut, lässt er seine Anhänger in einem Twitter-Video wissen. Eine Schutzmaske trägt er dabei...

Trumps Twitter-Video im Wortlaut: "Ich fühle mich jetzt viel besser" Aus dem Krankenhaus heraus meldet sich US-Präsident Trump mit einem Video zu Wort. Er betonte darin, dass es ihm schon wieder deutlich besser gehe. Hier die...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt