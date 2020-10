shz.de Der an Covid-19 erkrankte Donald #Trump geht auf Twitter in die Vollen: In 30 Minuten setzt er 16 Tweets ab. https://t.co/52mYb7CCe8 vor 5 Stunden Börsenversteher Trendanalyse Kaum geht es Donald Trump besser, so genesen schon die zuvor angeschlagnenen Aktienmärkte. Die Meldung… https://t.co/xcjLCF9AVN vor 11 Stunden Till Kleinlein Trendanalyse Kaum geht es Donald Trump besser, so genesen schon die zuvor angeschlagnenen Aktienmärkte. Die Meldung… https://t.co/Rtw4Hz0jep vor 11 Stunden LatteLP RT @rewinside: Donald Trump hat Corona, Angela Merkel geht’s zum Glück gut, Australien: https://t.co/VNQMn0mp8H vor 13 Stunden Bischi. Just Bischi. RT @rewinside: Donald Trump hat Corona, Angela Merkel geht’s zum Glück gut, Australien: https://t.co/VNQMn0mp8H vor 13 Stunden