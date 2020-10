08.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Dass Peter Handke 2019 bei der doppelten Vergabe des Literaturnobelpreises neben Olga Tokarczuk ausgezeichnet wurde, war so überraschend wie umstritten. Nun ist das Geheimnis gelüftet, wohin der Preis 2020 geht: in die USA. Dass Peter Handke 2019 bei der doppelten Vergabe des Literaturnobelpreises neben Olga Tokarczuk ausgezeichnet wurde, war so überraschend wie umstritten. Nun ist das Geheimnis gelüftet, wohin der Preis 2020 geht: in die USA. 👓 Vollständige Meldung