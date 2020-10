Quelle: DPA - vor 19 Stunden



Maskenverweigerer: Söder will einheitliches Bußgeld 00:47 München, 11.10.20: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich für bundesweit schärfere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Regeln stark. In mehreren Interviews forderte der CSU-Chef für Verstöße gegen die Maskenpflicht bundeseinheitliche Bußgelder von 250 Euro. In Bayern gilt dieser...