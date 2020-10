DrDetly Jetzt wird der amerikanische Wahlkampf richtig schmutzig. https://t.co/XILDxNvqch vor 17 Stunden Silke Röhlig ⭕️ RT @ichbinschoener: „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch ein… vor 18 Stunden Stefano Galluzzo Donald Trump in Florida: "Ich werde jeden hier küssen" – US-Wahlkampf https://t.co/Q7d2TuWlVK via @TOnline_News Co… https://t.co/6C861CfTe1 vor 19 Stunden Kaiser Donald Trump meldet sich in Florida mit Wahlkampfauftritt zurück: «Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küsse… https://t.co/VzqXRMeqMU vor 20 Stunden General-Anzeiger Nach seiner #Corona-Infektion will der US-Präsident #Trump bei seinem Auftritt in #Florida jeden Zweifel an seiner… https://t.co/oTh5t4f3LZ vor 20 Stunden