Am vergangenen Wochenende turtelte Serienstar Dominic West mit der "Mamma Mia"-Schauspielerin Lily James in Rom. Jetzt betont West: Zwischen ihm und seiner Frau ist alles in Ordnung und inszeniert sich mit ihr öffentlich. 👓 Vollständige Meldung