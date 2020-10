Harter Brexit oder Handelsdeal? Johnson will sich heute äußern Der britische Premierminister Johnson will sich noch am Freitag zur Zukunft der Handelsgespräche mit der EU äußern. Außenminister Raab hält einen Deal noch...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Tagesspiegel



Streit wegen Fischereirechten - Merkel vermittelt: Vor Deadline entbrennt Streit zwischen Brexit-Boris und Macron Boris Johnson hatte den 15. Oktober zur Deadline für die Aushandlung eines Handelsabkommens benannt. Kurz vor Ablauf dieser Frist hat sich Johnson mit Macron...

Focus Online vor 4 Tagen - Politik