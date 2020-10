19.10.2020 ( vor 1 Woche )



Der Betrieb in Der Betrieb in Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen soll trotz steigender Corona-Zahlen weitergehen. In einer gemeinsamen Mitteilung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom Montag heißt es, Schulen und Kitas sollten "wenn irgend möglich offen bleiben". Schließungen seie 👓 Vollständige Meldung