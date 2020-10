19.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Sie sind Deutschlands schärfstes Schwert im Kampf gegen Corona – doch jetzt kommen sie an ihre Grenzen: Viele Gesundheitsämter können angesichts dramatisch steigender Corona-Zahlen das Infektionsgeschehen nicht mehr nachvollziehen. Jetzt sollen Soldaten, Studenten, Rentner und Arbeitslose als Virus-Detektive helfen. Den Kollaps wirklich abwenden, kann am Ende aber nur jemand ganz anderes.Von FOCUS-Online-Redakteur Christian Döbber