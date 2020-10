21.10.2020 ( vor 1 Woche )



Der CDU-Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl, Christian Baldauf, will nach einer Veranstaltung mit einem inzwischen coronapositiv getesteten Teilnehmer kurzfristig auf alle Kontakte verzichten. Er habe sich vorsorglich vorübergehend selbst isoliert, teilte die Partei am Mittwoch mit.