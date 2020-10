Gnutiez https://t.co/wN1icwKkM4 zeitonline hat eine Headline geändert. Kampf gegen das Coronavirus: Ministerium erwartet… https://t.co/ZugL8FRbe0 vor 1 Minute epd sozial RT @epd_west: Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich #Montgomery hält bei einem Anstieg der Neuinfektionen auf 20.000 am Tag einen neuen #Lockdow… vor 1 Stunde epd West Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich #Montgomery hält bei einem Anstieg der Neuinfektionen auf 20.000 am Tag einen neue… https://t.co/53Lf1Q11o2 vor 2 Stunden FCBayern Sepp Montgomery erwartet Lockdown bei 20.000 Corona-Infektionen am Tag https://t.co/EBARplmOUe https://t.co/w8xaBtITEt vor 3 Stunden