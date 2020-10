26.10.2020 ( vor 5 Stunden )



Mit Rottal-Inn muss nun schon der zweite bayerische Landkreis in den Mit Rottal-Inn muss nun schon der zweite bayerische Landkreis in den Lockdown . Das Landratsamt von Rottal-Inn hat am Montag einen faktischen Lockdown für den Kreis beschlossen. Auch die gastronomischen Betriebe müssen schließen – das löst Verzweiflung bei den Restaurantbesitzern aus.Von FOCUS-Online-Autorin Karla Sophie Kröner 👓 Vollständige Meldung