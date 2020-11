27.10.2020 ( vor 5 Tagen )

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat sich trotz eines Anstiegs der Corona- Infektionen in Alteneinrichtungen gegen ein Besuchsverbot ausgesprochen. "Alles was ich will, ist, die Häuser nicht zu schließen, erst recht nicht jetzt vor Weihnachten ", sagte Bachmann am Dienstag in Saarbrück