Österreichs Bundeskanzler Kurz wendet sich an die Bevölkerung

03.11.2020 ( vor 6 Tagen )



Bei einer Terrorattacke in Wien sind mindestens vier Passanten getötet worden. Mehrere Menschen sind in teils lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken. Verfolgen Sie die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz an die Bevölkerung. Bei einer Terrorattacke in Wien sind mindestens vier Passanten getötet worden. Mehrere Menschen sind in teils lebensbedrohlichem Zustand in den Kliniken. Verfolgen Sie die Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz an die Bevölkerung. 👓 Vollständige Meldung