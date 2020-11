03.11.2020 ( vor 1 Woche )

Die Corona -Einschränkungen an Schulen in Schleswig-Holstein nehmen zu. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Dienstag am Nachfrage der Deutschen Presse -Agentur mitteilte, erhielten Stand Montag 145 Schul-Kohorten wegen Corona-Fällen oder (möglichen) Corona-Kontakten keinen Präsenzunterricht.