05.11.2020 ( vor 2 Stunden )



In fünf Bundesstaaten gibt es noch kein Ergebnis, doch alle Indizien deuten auf Joe In fünf Bundesstaaten gibt es noch kein Ergebnis, doch alle Indizien deuten auf Joe Biden als Gewinner der US-Präsidentschaftswahl. Briefwahlstimmen gehen in überwiegender Mehrheit an die Demokraten , wichtige Staaten wollen in den nächsten Stunden Ergebnisse verkünden. 👓 Vollständige Meldung