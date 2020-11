05.11.2020 ( vor 16 Stunden )



Der US-Präsident Trump nimmt es mit der Wahrheit nicht immer so genau, nach der Wahl ist der noch einmal zur Höchstform aufgelaufen. Eine Auswertung zeigt: An seinen jüngsten Tweets stimmt so gut wie nichts. Dass US-Präsident Der US-Präsident Trump nimmt es mit der Wahrheit nicht immer so genau, nach der Wahl ist der noch einmal zur Höchstform aufgelaufen. Eine Auswertung zeigt: An seinen jüngsten Tweets stimmt so gut wie nichts. Dass US-Präsident Donald Trump gern twittert, ist nichts Neues. Auch nicht, dass er oft Unw 👓 Vollständige Meldung