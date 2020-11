06.11.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Brandenburger Polizei ist nach Ansicht von Polizeipräsident Oliver Stepien von mutmaßlichem Rechtsextremismus längst nicht so stark wie Berlin betroffen. "Wir hatten in den letzten Jahren solche Vorkommnisse - aber in sehr geringem Ausmaß. Wir sprechen hier von einem einstelligen Bereich über me 👓 Vollständige Meldung