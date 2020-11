06.11.2020 ( vor 4 Tagen )



Taufen, Trauungen, Bestattungen - immer seltener werden diese Wegpunkte des menschlichen Lebens von kirchlicher Hilfe begleitet. Diesen Trend will die evangelische Landeskirche in Bayern sogar mit einer besonderen Beratungsstelle stoppen. Welchen Wert da die Pfarreien noch haben, ist Thema bei der anstehenden EKD-Synode.