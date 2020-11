Zum ersten Mal in der Geschichte der USA ist eine Frau zur Vizepräsidentin gewählt worden. Das ist nicht das Einzige, das Kamala Harris zur Hoffnungsträgerin...

Künftige US-Vizepräsidentin: Kamala Harris - für viele die eigentliche Hoffnungsträgerin Washington (dpa) - Bei der Wahl in den USA ist etwas Wegweisendes passiert, machte Kamala Harris in ihrer Siegesrede deutlich. "Auch wenn ich die erste Frau in...

