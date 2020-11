10.11.2020 ( vor 1 Stunde )



Die Bischöfe der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) fordern eine Aufnahme weiterer derzeit auf griechischen Inseln ausharrender Flüchtlinge in Deutschland noch vor Weihnachten. "Die Flüchtlinge harren schon viel zu lange im Elend und ohne Die Bischöfe der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) fordern eine Aufnahme weiterer derzeit auf griechischen Inseln ausharrender Flüchtlinge in Deutschland noch vor Weihnachten. "Die Flüchtlinge harren schon viel zu lange im Elend und ohne Perspektive aus", erklärten Landesbischof Friedr 👓 Vollständige Meldung