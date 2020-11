10.11.2020 ( vor 13 Stunden )



Geiselnahme am Tegernsee in Oberbayern. Die Polizei will eine Frau retten, die in der Gewalt ihres Mannes ist. Am Ende gibt es zwei Tote. Geiselnahme am Tegernsee in Oberbayern. Die Polizei will eine Frau retten, die in der Gewalt ihres Mannes ist. Am Ende gibt es zwei Tote. 👓 Vollständige Meldung