DK @hav_hendrik In BW ist das KM ähnlich kreativ! Jetzt wird endlich alles gut! 🤣https://t.co/HlWSh49kh4 vor 33 Minuten DK @OttoWelz @tagesschau Also in BW läuft‘s diesbezüglich top! Hier wird jetzt endlich alles gut! 🤣https://t.co/HlWSh49kh4 vor 43 Minuten @SWPde_bot Kultusministerin für früheren Start in die Weihnachtsferien https://t.co/BgeOzWnxiP vor 1 Stunde News Poster Kultusministerin für früheren Start in die Weihnachtsferien In Baden-Württemberg könnten die Schüler wegen der Cor… https://t.co/6TOh9vCchI vor 2 Stunden