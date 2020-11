Deutliche Umschlagsrückgänge: Hafenwirtschaft will wegen Corona-Krise Hilfe von Politik Die Corona-Krise macht auch vor den deutschen Seehafenbetrieben nicht halt. Deren Zentralverband will nun zur Bewältigung der Folgen auch die Politik in die...

stern.de vor 4 Tagen - Leben Auch berichtet bei • abendblatt.de