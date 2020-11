Digital Dynasty In Analyst der Deutschen Bank hat Steuern für Arbeitnehmer im Homeoffice ins Spiel gebracht – und sich damit Kritik… https://t.co/oNBoyHrWOO vor 3 Stunden Tom G® Ich hab auch einen Vorschlag für den Analysten der Deutschen Bank: 👌🏻👈🏻 🦵🏻👈🏻! Kritik ausgelöst: Bestrafung für Hei… https://t.co/Db2HzQP8lH vor 5 Stunden ▲ Hannover lustvoll ... RT @derfreitag: „Wer von zu Hause arbeitet, gibt weniger Geld in der Stadt aus – darunter leidet die Wirtschaft. Ein Stratege der Deutschen… vor 8 Stunden der Freitag „Wer von zu Hause arbeitet, gibt weniger Geld in der Stadt aus – darunter leidet die Wirtschaft. Ein Stratege der D… https://t.co/uPhLXL3g5d vor 9 Stunden Thomas Tikwinski Eine Strafsteuer für Konsumverweigerung. Fällig für alle, die in #Corona-Zeiten im #Homeoffice arbeiten. Klingt ab… https://t.co/kMpeDPKiSb vor 13 Stunden (((Nils Engelhard))) RT @notaperecorder: Die Wirtschaft leidet, weil Leute im Homeoffice weniger Geld für Kaffee und Reinigung ausgeben. Und ein Analyst von der… vor 20 Stunden