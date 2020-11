Rund 450 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in Hannover gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Veranstalter war der Hals-Nasen-Ohrenarzt...

In Schwerin haben nach Polizeiangaben am Dienstagabend rund 500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Bei den Protesten in der Nähe des...

Anhänger der Gruppe "Querdenken" wollen am Freitag (15.00 Uhr) in Hannover gegen die Maßnahmen der Behörden zur Corona-Eindämmung protestieren. Angemeldet...

