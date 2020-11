Steuertipp: Wann eine Verdienstausfallzahlung steuerfrei bleibt Eine von der Versicherung gezahlte Entschädigung ist nur steuerbar, wenn sie mit entgangenen Einkünften verbunden ist. Bei Unfällen als Kind trifft das oft...

Handelsblatt vor 3 Tagen - Finanzen





Nach Waffenstillstand in Bergkarabach: Nur die Asche ihrer Häuser bleibt Armenien muss ein erstes Gebiet an Aserbaidschan abtreten. Menschen fliehen in Autokolonnen aus der Region Kalbadschar ins nahe Armenien. mehr...

taz vor 4 Tagen - Politik