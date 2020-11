17.11.2020 ( vor 1 Woche )



Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich in Baden-Württemberg künftig selbst in Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich in Baden-Württemberg künftig selbst in Quarantäne schicken. Das Gesundheitsministerium beabsichtigt den Erlass einer Rechtsverordnung, mit der infizierte Personen sofort zur häuslichen Absonderung verpflichtet werden sollen. Der Corona-Lenkungskr 👓 Vollständige Meldung