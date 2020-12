27.11.2020 ( vor 1 Woche )



Die Pläne für den Wiederaufbau der ehemaligen Bornplatzsynagoge in Hamburg sind einen großen Schritt vorangekommen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte am Donnerstagabend Mittel für den Bundesanteil am Wiederaufbau der Synagoge, teilte das Büro des Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse